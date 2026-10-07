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Пронедра

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Усыхание Мёртвого моря усиливает нагрев воды через рост её солёности

Усыхание Мёртвого моря усиливает нагрев воды через рост её солёности

Сокращение притока воды может нагревать Мёртвое море даже без дополнительного роста температуры воздуха.

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