Искусство несбывающихся прогнозов: Почему Украина будет в ЕС и как с этим жить

Natalija Osminina

Из взрослого населения, примерно 50% плюс-минус 10% Собственно, как и в Болгарии. При этом у власти в Болгарии фашисты. С Чехией Словакию не равняйте, там этот процент будет МНОГО ниже. Даже в Польше будет выше, примерно как в Словакии, может чуть ниже. И даже, как ни странно, примерно то же самое будет в Прибалтике. Выше всех будет в Сербии. Потом в Молдавии.