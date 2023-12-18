Политнавигатор Завершившийся на днях саммит ЕС, на котором вопреки ожиданиям и прогнозам российских комментаторов было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в ЕС, а Грузии дали статус кандидата в члены ЕС, стал хорошим поводом снова вернуться к тяжелому разговору об основаниях российской публичной пропаганды.
Искусство несбывающихся прогнозов: Почему Украина будет в ЕС и как с этим жить
Комментарии
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Natalija Osminina
Из взрослого населения, примерно 50% плюс-минус 10% Собственно, как и в Болгарии. При этом у власти в Болгарии фашисты. С Чехией Словакию не равняйте, там этот процент будет МНОГО ниже. Даже в Польше будет выше, примерно как в Словакии, может чуть ниже. И даже, как ни странно, примерно то же самое будет в Прибалтике. Выше всех будет в Сербии. Потом в Молдавии.
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19 час.
МБ
Максим Буров
Наталья,так это же здорово!Не переживайте.Дислайки привлекают внимание и продвигают ваши комментарии не хуже лайков.:)
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7 час.
Natalija Osminina
Так я не о дислайках переживаю., они мне интересны чисто ради статистики: по лайкам отслеживаю ситуацию на МТ- прибавилось ли адекватных, а по дислайкам хотелось бы знать личности тех, кого занести в свой черный список.
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4 час.
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