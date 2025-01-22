Трамп отменил политику инклюзивности DEI, назвав её дискриминационной

Президент США Дональд Трамп отменил политику DEI в правительстве, назвав её дискриминационной. Он призвал департаменты прекратить незаконные практики, подчеркнув, что подобные меры могут нарушать гражданские права.
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