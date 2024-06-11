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Космонавты на МКС выполнили очередной этап эксперимента «Плазменный кристалл»

Космонавты на МКС выполнили очередной этап эксперимента «Плазменный кристалл»

Космонавты на Международной космической станции (МКС) выполнили очередной этап научного эксперимента «Плазменный кристалл» по исследованию плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

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