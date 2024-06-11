Космонавты на МКС выполнили очередной этап эксперимента «Плазменный кристалл»

Космонавты на Международной космической станции (МКС) выполнили очередной этап научного эксперимента «Плазменный кристалл» по исследованию плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
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