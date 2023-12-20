Ольгу Бузову признали иконой стиля

Телеканал Fashion TV признал российскую телеведущую и поп-исполнительницу Ольгу Бузову иконой стиля. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).