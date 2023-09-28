Лучшим наставником работающей молодёжи признан главный хирург клиники Медуниверситета Караганды

Профессор кафедры хирургических болезней и главный хирург клиники Медицинского университета Караганды Нуркаси Абатов стал победителем ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы» в номинации «Лучший наставник работающей молодёжи», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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