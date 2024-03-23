Политические метаморфозы и реальное нейтральное будущее Молдовы

Моя родина - прекрасное и в то же время несчастное геополитическое создание. Казалось бы, она создана для того, чтобы приносить радость своим гражданам, но на деле она постоянно подвергается превратностям своей геополитической судьбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии