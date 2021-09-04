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Не рой яму Газпрому – Европа в неё попадёт. Протоколы брюссельских мудрецов

Не рой яму Газпрому – Европа в неё попадёт. Протоколы брюссельских мудрецов

Квадратура круга Хотели как лучше – получилось как всегда. Это не про Россию, это про ЕС.

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Альбина Колесникова
Как строить так санкции и палки в колёса , а теперь аукнулось ЕС.
Alex Немо
Если Россия не даст слабину по своей мягкости и великодушию, то к ноябрю отменятся все ограничения из жнергетического пакета. Ну а к декабрю стоит и об отмене санкций начать разговор...
абрам вербин
На западе европы живут дикари. Уже лет тесячу нормальной цивилизацией там нет.
Михалыч
Настало время давить на Запад. Иначе эти дебилы не понимают!!!
Ed Red
Меня все больше удивляет уровень умственного развития так называемых европейцев. Это не то слово !!!

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