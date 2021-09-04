Не рой яму Газпрому – Европа в неё попадёт. Протоколы брюссельских мудрецов

Несекретные материалыПолитикаНе рой яму Газпрому – Европа в неё попадёт. Протоколы брюссельских мудрецов Квадратура круга Хотели как лучше – получилось как всегда. Это не про Россию, это про ЕС.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаКак строить так санкции и палки в колёса , а теперь аукнулось ЕС.Alex НемоЕсли Россия не даст слабину по своей мягкости и великодушию, то к ноябрю отменятся все ограничения из жнергетического пакета. Ну а к декабрю стоит и об отмене санкций начать разговор...абрам вербинНа западе европы живут дикари. Уже лет тесячу нормальной цивилизацией там нет.МихалычНастало время давить на Запад. Иначе эти дебилы не понимают!!!Ed RedМеня все больше удивляет уровень умственного развития так называемых европейцев. Это не то слово !!!Комментировать
Свежие комментарии