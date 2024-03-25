Попавший под «уголовку» экс-зампред Дубровин вернулся в Читу

Предварительное судебное заседание, где истцом заявлен бывший зампред правительства Забайкальского края Игорь Дубровин, а ответчиком – администрация губернатора региона, назначено в Центральном районном суде Читы.
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