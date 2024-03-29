Александр Метёлкин: Почти четыре дня тонул в болоте

В новой киносказке «Летучий корабль» актёр сыграл Ивана-моряка Этой весной Александра Метёлкина можно увидеть в нескольких премьерах: 21 марта вышла киносказка «Летучий корабль», в апреле покажут фильм «Блиндаж».
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