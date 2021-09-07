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Сводка новостей автотранспортного сектора Китая за 07 сентября 2021

1. Уровень проникновения NEV в Китае превысил 10% за первые восемь месяцев (Global Times) – Высокопоставленный чиновник китайской промышленности заявил, что уровень проникновения на рынок автомобилей с новыми двигателями (NEVs) в Китае, вероятно, достиг более 10 процентов за первые восемь месяцев этого года, что является значительным ростом для крупнейшего в мире рынка транспортных средств, поскольку … Сообщение Сводка новостей автотранспортного сектора Китая за 07 сентября 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.

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