Польша и другие граничащие с Украиной страны НАТО возмущаются из-за атак по пограничным пунктам, но ничего не могут с этим сделать, так как армия РФ наносит удары точно по целям на украинской территории.
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Теперь Польша и Украина объединяют один из переходов на границе в общий.