Автоэксперт Антюфьев перечислил пять кроссоверов с проблемным полным приводом

Среди популярных кроссоверов на российском рынке есть модели с проблемными полноприводными трансмиссиями, Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.
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