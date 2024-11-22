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Автоэксперт Антюфьев перечислил пять кроссоверов с проблемным полным приводом

Автоэксперт Антюфьев перечислил пять кроссоверов с проблемным полным приводом

Среди популярных кроссоверов на российском рынке есть модели с проблемными полноприводными трансмиссиями, Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.

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