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Нуланд подтвердила готовность США участвовать в переговорах по Донбассу – но пока не знает, как это сделать

Нуланд подтвердила готовность США участвовать в переговорах по Донбассу – но пока не знает, как это сделать

Виктория Нуланд – заместитель госсекретаря, курирующая вопросы Украины в Госдепе – заявила о том, что США готовы поддержать различные форматы переговорного процесса по Донбассу, однако пока не видит способов того, как именно это можно осуществить.

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