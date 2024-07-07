🤐Шуметь нельзя, молчать! Что делать, если вы столкнулись с нарушением тишины и покоя? 1️⃣Для начала можно попробовать попросить виновников беспокойства устранить шум.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🤐Шуметь нельзя, молчать! Что делать, если вы столкнулись с нарушением тишины и покоя? 1️⃣Для начала можно попробовать попросить виновников беспокойства устранить шум.