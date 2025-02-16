Баффет сливает BoFa и сохраняет долю в Apple

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, возглавляемый Уорреном Баффетом, продолжил сокращение своей доли в Bank of America в четвертом квартале прошлого года, уменьшив ее до 8,9% путем продажи 117,5 миллионов акций.
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