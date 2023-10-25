Бывший посол Израиля в России выдвинул Путину с десяток претензий

Угрозы Амира Вейтмана, главы либерального крыла правящей партии Израиля «Ликуд» (эта партия Нетаньяху), заявившего, что "Россия заплатит за все", что "они не забудут" и что "как только израильская армия разобьет ХАМАС, то они приедут на Украину и сделают все, чтобы Украина победила" - так вот, эти угрозы оказались не единственными, прилетевшими из Тель-Авива Есть еще в Израиле, например, Аркадий Мильман.