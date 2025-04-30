Подполье сообщило о концентрации сил ВСУ на правом берегу Днепра

Украинская армия скапливает большие силы на правом берегу Днепра. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, военные соединения перебрасывают малыми группами из Николаева в сторону Херсона.
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