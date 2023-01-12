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«Барселона» не проигрывает с октября – 7 побед и ничья. Дальше – «Реал»

«Барселона» не проигрывает с октября – 7 побед и ничья. Дальше – «Реал»

«Барселона» продлила серию без поражений до 8 матчей. Команда Хави обыграла «Бетис» (2:2, 4:2 по пенальти) в полуфинале Суперкубка Испании.

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