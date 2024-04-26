На воду спустили судно для подготовки вертолетчиков морской авиации

В Нижегородской области на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации состоялась церемония спуска на воду первого и единственного морского специального судна проекта 14400 «Николай Камов».
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