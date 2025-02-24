Россиянам рассказали, как мошенники используют похищенный номер СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) содержит личные сведения и финансовую информацию гражданина: данные о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и начисленных страховых взносах, поэтому СНИЛС так нужен мошенникам, рассказал РИА Новости адвокат Адвокатского бюро БВМП Ярослав Земсков.
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