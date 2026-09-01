Российские военные поразили логистический центр ВСУ в Одесской области

Российские военные нанесли удар по логистическому центру в селе Усатово в Одесской области, который использовался для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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