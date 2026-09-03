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Царьград

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Глава РСХБ объявил о снижении просрочки агро-сектора до 0,9%

Глава РСХБ объявил о снижении просрочки агро-сектора до 0,9%

На Восточном экономическом форуме Борис Листов, глава Россельхозбанка, заявил, что просроченная задолженность агропромышленных предприятий снизилась до 0,9%, что значительно ниже среднего по стране.

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