Глава РСХБ объявил о снижении просрочки агро-сектора до 0,9%

На Восточном экономическом форуме Борис Листов, глава Россельхозбанка, заявил, что просроченная задолженность агропромышленных предприятий снизилась до 0,9%, что значительно ниже среднего по стране.
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