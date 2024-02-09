Генерал-200 и расстрельная должность: Залужный успел вовремя соскочить

На Западе обеспокоены последствиями ухода Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Британцы опасаются, что генерал пойдет в политику и начнет открытое противостояние с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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