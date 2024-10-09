Развитие партнерской сети как стратегия роста: глава «СиСофт Девелопмент» Александр Белкин о требованиях и поддержке

С 1 июля строительная отрасль перешла на обязательное применение ТИМ (технологий информационного моделирования) Многие девелоперы решили не дожидаться этого срока и заранее начали использовать в своей работе систему автоматизированного проектирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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