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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Высококачественный донорский материал? Точно?

Высококачественный донорский материал? Точно?

Думается, что рекламу собственной спермы от Паши Дурова уже все прочитали. Как и его угрозы обещания "раскрыть глаза" детишкам, рожденным при помощи ЭКО с использованием "материала" от миллиардера, открыв исходный код своей ДНК, дескать - "чтобы его биологическим детям было легче найти друг друга".

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