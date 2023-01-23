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Если «Платон» кому-то и друг, то точно не России

Если «Платон» кому-то и друг, то точно не России

Систему взимания платы с большегрузных машин пора отменять — или потеряем целую отрасль Иван Рыбин Фото: Виталий Невар/ТАСС С 1 февраля 2023-го поборы в системе «Платон» вырастут ещё на 12%, что значительно больше, чем это случилось годом ранее.

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