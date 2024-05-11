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Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Венеция» – «Реджо-Эмилия», «Виртус» встретится с «Дертоной»

В первых матчах четвертьфинальной стадии «Венеция» примет «Реджо-Эмилию», «Виртус» встретится с «Дертоной».

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