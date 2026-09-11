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Газета «Культура»

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Мариинский театр запускает академию под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи

Мариинский театр запускает академию под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи

В Санкт-Петербурге стартует новый просветительский проект — «Первая оркестровая академия Страдивари-ансамбля Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи».

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