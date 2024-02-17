Что на 30 лет связало сына легендарного оперного певца Федора Шаляпина и американский журнал «Time»

Культовая фигура русского театрального искусства – Федор Иванович Шаляпин, имея множество талантов, был не только превосходным мастером сцены, великолепным карикатуристом и скульптором, а и прекрасным отцом своим восьмерым детям, которых безмерно любил, оказывал поддержку, воспитывал и прививал лучшие качества.
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