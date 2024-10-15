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Царьград

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Ученые открыли древнейший звездный диск в Млечном Пути — "ПаньГу"

Ученые открыли древнейший звездный диск в Млечном Пути — "ПаньГу"

Исследователи из Китайской академии наук и Университета Торонто обнаружили древнейший звездный диск в Млечном Пути — "ПаньГу".

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