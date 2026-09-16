FA: уход войск США из Европы серьезно ослабит НАТО

Журнал Foreign Affairs пишет о серьёзных рисках, связанных с сокращением американского военного присутствия в Европе.
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