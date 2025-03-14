Эксперт Томилина объяснила как можно снять блокировку смартфона

Забытый PIN-код или пароль блокировки смартфона – распространённая и неприятная ситуация. Однако, по словам Дарьи Томилиной, менеджера МегаФона по мобильному оборудованию, во многих случаях решить эту проблему можно с помощью доступных методов, о чём она рассказала «Газете.
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