Эксперт Томилина объяснила как можно снять блокировку смартфона

Забытый PIN-код или пароль блокировки смартфона – распространённая и неприятная ситуация. Однако, по словам Дарьи Томилиной, менеджера МегаФона по мобильному оборудованию, во многих случаях решить эту проблему можно с помощью доступных методов, о чём она рассказала «Газете.