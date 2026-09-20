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С вечера 20 сентября 2026 года последователи иудаизма будут отмечать Йом-Киппур

С вечера 20 сентября 2026 года последователи иудаизма будут отмечать Йом-Киппур

10 числа месяца тишрей по еврейскому календарю наступит самый важный в году из отмечаемых дней для религиозных евреев, Йом-Киппур .

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