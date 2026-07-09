Евгений Мураев: Украине вместо ПВО выдали обещание на 2033 год

Почему лицензия на Patriot не может заменить готовые ракеты прямо сейчас? Сколько лет реально нужно Украине для запуска собственного производства ракет? Какие ресурсы требуются для создания производства, сравнимого с Lockheed Martin? И strong>почему Трамп отказался передавать ракеты из американских запасов? Саммит НАТО в 2026 году обозначил несколько ключевых решений, напрямую влияющих на ход конф… Читать далее: https://govorit.