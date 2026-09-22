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ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем

ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем

Один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки ВСУ на автомобиль Скорой помощи в Запорожской области.

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