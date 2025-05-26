Лариса Гузеева приструнила супругу участника шоу «Перепой звезду!»

Вышел второй выпуск шоу «Перепой звезду!», где Лариса Гузеева входит в состав жюри. Часто ведущая с восторгом отзывается о номерах участников, но бывают и другие моменты, менее позитивные…Вышел второй выпуск шоу «Перепой звезду!», где Лариса Гузеева входит в состав жюри.
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