Лариса Гузеева приструнила супругу участника шоу «Перепой звезду!»

Вышел второй выпуск шоу «Перепой звезду!», где Лариса Гузеева входит в состав жюри. Часто ведущая с восторгом отзывается о номерах участников, но бывают и другие моменты, менее позитивные…Вышел второй выпуск шоу «Перепой звезду!», где Лариса Гузеева входит в состав жюри.