Горячая путевка: Тюмень делает ставку на термальные источники

Кажется, совсем недавно снобы цедили сквозь зубы: «Тюмень — столица деревень». А теперь этот город неизменно занимает высокие строчки в рейтингах лучших мест для проживания, путешествий, трудоустройства, заботы о здоровье и т.
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