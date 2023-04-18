Слово и дело

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Исполнитель хита «Зацепила» Александр Ревва провел мероприятие после массовых отмен концертов

Исполнитель хита «Зацепила» Александр Ревва провел мероприятие после массовых отмен концертов

Исполнитель хита «Зацепила» Александр Ревва, также известный как Артур Пирожков, провел мероприятие после массовых отмен своих концертов.

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