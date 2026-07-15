В XXI веке только Англия забивала первой в полуфинале ЧМ и не выходила в финал. Это случилось уже во второй раз

В XXI веке было всего два случая, когда команда забивала первой в полуфинале, но не выходила в финал чемпионата мира, сообщаетВ XXI веке было всего два случая, когда команда забивала первой в полуфинале, но не выходила в финал чемпионата мира, сообщает Opta Sports.