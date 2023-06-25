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Заукраинцы-русофобы из группы «Элизиум» продолжают выступать в России

Заукраинцы-русофобы из группы «Элизиум» продолжают выступать в России

Юрий Кот И снова культурный фронт: панк-рок группа Элизиум продолжает концертную деятельность после вызывающих высказываний и акций на своих концертах.

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