SECO: Швейцария не выделит Украине кредиты за счет активов РФ

Швейцария не предоставит Украине займы, финансируемые с помощью доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил официальный представитель швейцарского Государственного секретариата Фабиан Майенфиш в беседе с ТАСС.
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