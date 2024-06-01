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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • monax ЧЕРНЫФ
    Благодарю ребят я уже это читал но все равно благодарю несколько поклонных монах да кстати это очень хорошоРеплика о начале ...
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Ким Чен Ын руководил масштабными учениями по запуску ракет "упреждающего удара"

Ким Чен Ын руководил масштабными учениями по запуску ракет "упреждающего удара"

Через день после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил сотни воздушных шаров, наполненных фекалиями и мусором, в Южную Корею через границу, он наблюдал за новыми военными учениями, демонстрирующими способность Севера совершать «упреждающие атаки».

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