Ким Чен Ын руководил масштабными учениями по запуску ракет "упреждающего удара"

Через день после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил сотни воздушных шаров, наполненных фекалиями и мусором, в Южную Корею через границу, он наблюдал за новыми военными учениями, демонстрирующими способность Севера совершать «упреждающие атаки».
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