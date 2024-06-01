Ким Чен Ын руководил масштабными учениями по запуску ракет "упреждающего удара"

Через день после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил сотни воздушных шаров, наполненных фекалиями и мусором, в Южную Корею через границу, он наблюдал за новыми военными учениями, демонстрирующими способность Севера совершать «упреждающие атаки».