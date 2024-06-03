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Король Карл III назначил Дэвида Бекхэма послом Королевского фонда

Король Карл III назначил Дэвида Бекхэма послом Королевского фонда

Король Карл III назначил Дэвида Бекхэма послом Королевского благотворительного фонда. Монарх встретился с футболистом в своей резиденции в Хайгроув-Гарден в графстве Глостершир.

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