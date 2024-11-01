Подмосковная массажистка обвинила клиента в изнасиловании

29-летняя массажистка из подмосковных Люберец обвинила клиента в изнасиловании. Как сообщает Telegram-канал Shot, спустя почти год после произошедшего мужчина стал угрожать ее семье и обвинять девушку в заражении венерическим заболеванием.
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