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Всякое

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Какого места в России на самом деле не существует

Какого места в России на самом деле не существует

Какого места в России на самом деле не существует? Друзья, в рамках марафона «Тайны зовут!», который пройдет в прямом эфире «ВКонтакте» 16 и 17 декабря в группе телеканала «Моя Планета», мы решили немного вас разогреть и устроить небольшой опрос на знание самых таинственных мест России! Опрос 👇🏽.

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