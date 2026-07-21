Онищенко: 40% случаев онкозаболеваний в РФ можно предотвратить в четыре шага

По имеющимся данным 40% случаев развития онкозаболеваний среди россиян можно было предотвратить. Есть несколько ключевых факторов, которые серьезно повышают риски, объяснил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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