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Газета.ру

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Онищенко: 40% случаев онкозаболеваний в РФ можно предотвратить в четыре шага

Онищенко: 40% случаев онкозаболеваний в РФ можно предотвратить в четыре шага

По имеющимся данным 40% случаев развития онкозаболеваний среди россиян можно было предотвратить. Есть несколько ключевых факторов, которые серьезно повышают риски, объяснил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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