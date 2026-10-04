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«Ребята получали абсолютно не свои компоненты. Было видно, насколько прижимают». Леонова считает, что россиянам занизили оценки на Trialeti Trophy

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонов а  считает, что судьи занизили оценки российским фигуристам-одиночникам на турнире Trialeti Trophy в Батуми.

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