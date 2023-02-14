Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Пиоли про 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Лучший матч в ЛЧ в моей карьере. Жаль, «Милан» не забил второй гол»

Пиоли про 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Лучший матч в ЛЧ в моей карьере. Жаль, «Милан» не забил второй гол»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (1:0). «Матч получился сложным, это сильный соперник.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх