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Петербургский дневник

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Набиуллина назвала главные финансовые задачи Центробанка

Набиуллина назвала главные финансовые задачи Центробанка

На ближайшие шесть лет Главные финансовые задачи до 2030 года, стоящие перед Центробанком в обозримом будущем, кроме ценовой стабильности, - это развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.

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