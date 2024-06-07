Набиуллина назвала главные финансовые задачи Центробанка

На ближайшие шесть лет Главные финансовые задачи до 2030 года, стоящие перед Центробанком в обозримом будущем, кроме ценовой стабильности, - это развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.